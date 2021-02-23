«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на тимчасове зберігання без права користування

НАК "Нафтогаз України" надав згоду на передачу АТ "Укртранснафта", єдиним акціонером якої є Нафтогаз, на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

Відповідне рішення, текст якого є у розпорядженні Укрінформу, було ухвалене 22 лютого.

"Надати згоду на прийняття АТ "Укртранснафта" на тимчасове відповідальне зберігання (без права користування) арештованого майна ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", - йдеться в документі.

Зокрема, Укртранснафта отримає на зберігання об'єкти нерухомості, виробничі, технологічні та об'єкти лінійної частини, з яких складається технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

Водночас, як зазначається в рішенні, таке зберігання здійснюватиметься за умови компенсації державою витрат, які нестиме Укртранснафта.

Вартість переданого майна оцінюється в 200 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "Прикарпатзападтранс", ввівши у дію рішення РНБО.

ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» зі статутним капіталом 105,56 млн грн належить «Нафтобітумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% якої пов’язують із Віктором Медведчуком) та Анатолію Шеферу (1%).

На думку експертів, націоналізація нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" призведе до зупинки постачань по магістралі, але не викличе дефіциту й істотного зростання цін на дизельне пальне. Про це, зокрема, йдеться аналізі ситуації від Консалтингової групи "А-95".

Щодо цін, експерти не виключають незначного, в межах 1–1,5%, підвищення гуртових цін на ДП у центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося "трубопровідне" дизпальне.

НАК "Нафтогаз України" є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртранснафта". Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Нафтогаз одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Укртранснафти.