«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на тимчасове зберігання без права користування

«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на тимчасове зберігання без права користування

Ексклюзив
Укрінформ
НАК "Нафтогаз України" надав згоду на передачу АТ "Укртранснафта", єдиним акціонером якої є Нафтогаз, на тимчасове відповідальне зберігання без права користування арештованого майна ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс".

Відповідне рішення, текст якого є у розпорядженні Укрінформу, було ухвалене 22 лютого.

"Надати згоду на прийняття АТ "Укртранснафта" на тимчасове відповідальне зберігання (без права користування) арештованого майна ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс", - йдеться в документі.

Зокрема, Укртранснафта отримає на зберігання об'єкти нерухомості, виробничі, технологічні та об'єкти лінійної частини, з яких складається технологічний комплекс розташованої на території України частини магістрального нафтопроводу "Самара - Західний напрямок".

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Водночас, як зазначається в рішенні, таке зберігання здійснюватиметься за умови компенсації державою витрат, які нестиме Укртранснафта.

Вартість переданого майна оцінюється в 200 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, 19 лютого Президент Володимир Зеленський повернув у державну власність нафтопровід "Прикарпатзападтранс", ввівши у дію рішення РНБО.

ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс» зі статутним капіталом 105,56 млн грн належить «Нафтобітумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% якої пов’язують із Віктором Медведчуком) та Анатолію Шеферу (1%).

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На думку експертів, націоналізація нафтопродуктопроводу "ПрикарпатЗахідтранс" призведе до зупинки постачань по магістралі, але не викличе дефіциту й істотного зростання цін на дизельне пальне. Про це, зокрема, йдеться аналізі ситуації від Консалтингової групи "А-95".

Щодо цін, експерти не виключають незначного, в межах 1–1,5%, підвищення гуртових цін на ДП у центральних і західних регіонах, де переважно розподілялося "трубопровідне" дизпальне.

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НАК "Нафтогаз України" є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Укртранснафта". Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Нафтогаз одноосібно здійснює повноваження загальних зборів акціонерів Укртранснафти.

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