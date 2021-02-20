Зеленський ввів у дію рішення РНБО про перевірку відчуження нафтопроводів

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони «Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави», ухвалене 19 лютого.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.

Згідно з цим рішенням, доручається вжити заходів щодо проведення перевірки дотримання вимог законодавства під час передачі в експлуатацію, використання, відчуження частини нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» і «Грозний – Армавір – Трудова», що проходять територією України.

Крім того, поставлено завдання провести перевірку дотримання вимог митного законодавства під час транзиту та транспортування продуктів цими нафтопродуктопроводами.

РНБО також рекомендувала Офісу Генерального прокурора спільно з Національним антикорупційним бюро забезпечувати захист інтересів держави стосовно прав власності на частини нафтопродуктопроводів.

Як повідомлялося, Рада національної безпеки та оборони на засіданні 19 лютого під головуванням Президента поставила завдання правоохоронним органам з’ясувати, яким чином частина державних нафтопродуктопроводів опинилася руках двох власників з іноземною реєстрацією, афілійованих з двома громадянами України.

Згодом на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що мова йде про нафтопродуктопровід “Прикарпатзахідтранс”, який, за його словами, “у дуже дивний спосіб опинився у приватних руках іноземної держави”.