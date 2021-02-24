Чернишов розраховує на зростання у шість разів видатків до фонду регіонального розвитку
Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми запропонували реформу, яка зараз фактично на фінальній стадії реалізації і передбачає поступове збільшення ресурсу Державного фонду регіонального розвитку. Він буде прив'язаний до видаткової частини державного бюджету України і вже з наступного року становитиме 2%, а з 2023 року - 3% від видаткової частини бюджету України. Якщо порівнювати з тим, що ми маємо зараз, це фактично в шість разів більше від частини, яку ми маємо у 2021 році", - зазначив міністр.
Він додав, що таке фінансування дасть змогу реалізувати ще більше проєктів регіонального розвитку.
Чернишов зауважив, що "Велике будівництво" зарекомендувало себе як дуже успішна програма, і держава взяла на себе роль основного інвестора у розвиток інфраструктури країни.
Як повідомляли у Мінрегіоні, у Державному бюджеті на 2021 рік передбачено 4,5 млрд гривень на Державний фонд регіонального розвитку.
У Верховній Раді у жовтні минулого року зареєстрували законопроєкт №4200 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку", який передбачає, що Державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менш як 2% на 2022 рік та не менш ніж 3% прогнозного обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний рік починаючи з 2023-го.