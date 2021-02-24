Чернишов розраховує на зростання у шість разів видатків до фонду регіонального розвитку

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов розраховує, що фінансування Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) становитиме 2% видатків державного бюджету наступного року.

Про це він сказав під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запропонували реформу, яка зараз фактично на фінальній стадії реалізації і передбачає поступове збільшення ресурсу Державного фонду регіонального розвитку. Він буде прив'язаний до видаткової частини державного бюджету України і вже з наступного року становитиме 2%, а з 2023 року - 3% від видаткової частини бюджету України. Якщо порівнювати з тим, що ми маємо зараз, це фактично в шість разів більше від частини, яку ми маємо у 2021 році", - зазначив міністр.

Він додав, що таке фінансування дасть змогу реалізувати ще більше проєктів регіонального розвитку.

Чернишов зауважив, що "Велике будівництво" зарекомендувало себе як дуже успішна програма, і держава взяла на себе роль основного інвестора у розвиток інфраструктури країни.

Як повідомляли у Мінрегіоні, у Державному бюджеті на 2021 рік передбачено 4,5 млрд гривень на Державний фонд регіонального розвитку.

У Верховній Раді у жовтні минулого року зареєстрували законопроєкт №4200 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку", який передбачає, що Державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менш як 2% на 2022 рік та не менш ніж 3% прогнозного обсягу доходів загального фонду Державного бюджету України на відповідний рік починаючи з 2023-го.