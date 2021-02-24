Чверть коштів «Великого будівництва» припадає на медичну сферу – Чернишов

Чверть коштів у межах програми «Велике будівництво» цього року буде спрямована на розвиток медичних об'єктів.

Про це міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов сказав на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У структурі фінансування цьогорічної програми ( «Велике будівництво» - ред) майже чверть коштів припадає на медичний напрям. І це є у нашому фокусі. Це, на мою думку, є принципово важливим наразі», - сказав Чернишов.

За його словами, одним з проєктів національного масштабу стане будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" у Харкові - на це виділять 190,6 млн грн.

Крім того, додав міністр, у межах програми передбачається відновлення або побудову 95 шкіл по всій України. «Це - можливе нове будівництво, це реконструкція і це капітальний ремонт», - сказав Чернишов.

У цьому зв'язку він наголосив: коли йдеться про капремонт, це означає серйозні зміни, якісне облаштування, в результаті якого школа стане новою, сучасною.

Загалом до програми Президента "Велике будівництво" у 2021 році буде включено 500 об'єктів соціальної інфраструктури. Планується побудувати або оновити 70 дитячих садків, 80 спортивних об'єктів. Також програма включатиме 35 лікарень, 200 амбулаторій та 20 культурних об'єктів.

Очікуваний обсяг фінансування "Великого будівництва" у 2021 році становить 9 млрд гривень, тоді як минулого року у програму було проінвестовано 4,9 млрд гривень.

Як повідомлялося, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований Президентом Володимиром Зеленським. Його мета побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. Крім об'єктів соціальної інфраструктури у межах програми торік оновлено 3900 км доріг державного значення.