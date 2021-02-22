В Україні утворять держфонд для фінансування «Великого будівництва»

В Україні буде створено державний фонд у формі акціонерного товариства зі стартовим капіталом близько 3 млрд дол. для фінансування програми «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Телеграмі.

Зазначається, що акціонерне товариство буде створене у структурі Укравтодору для управління інвестиціями. Ця установа зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства та залучати інституційних інвесторів. У їх якості можуть виступити суверенні фонди або міжнародні фінансові установи.

Укравтодор ставить перед собою завдання перевести АТ під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління, та запровадити антикорупційні запобіжники, які розробляються у рамках спільного проєкту Укравтодору та ЄБРР.

«Подібні фонди працюють у більшості розвинутих країн світу – бюро Build America, фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польський фонд розвитку тощо. Такі фонди забезпечують більш прозоре та ефективне управління інвестиційними проєктами країни. Фонд «Великого будівництва» в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках» – розповів заступник керівника Офісу Президента України, координатор програми Президента «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков додав, що Державний дорожній фонд не забезпечує у повному обсязі потребу у фінансуванні для оновлення, нового будівництва та утримання мережі доріг. Серед доступних джерел додаткового фінансування – впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії.

«З минулого року Укравтодор почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти потребують дешевих довгострокових кредитів, які в Україні поки що відсутні. За результатом попередніх консультацій з Урядом, Офісом Президента, та профільними комітетами Верховної Ради України ми обрали механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації» – розповів Кубраков.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році на програму «Велике будівництво» (розвиток дорожньої інфраструктури) у бюджеті передбачено 150 млрд грн.