На "Велике будівництво" у 2021 році планують виділити 150 мільярдів
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.
"Загальні видатки (держбюджету у 2021 році - ред.) на дорожнє господарство мають досягти 150 мільярдів гривень", - сказав Марченко.
Він зазначив, що порівняно з 2020 роком обсяг фінансування дорожньої інфраструктури з держбюджету наступного року зросте на 20,7 млрд грн. Крім прямих видатків з бюджету, фінансувати дорожнє господарство у 2021 році також планується за рахунок державних гарантій.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.
Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.
Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.