На "Велике будівництво" у 2021 році планують виділити 150 мільярдів

У проєкті державного бюджету на 2021 рік обсяг фінансування "Великого будівництва" передбачається на рівні 150 млрд гривень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу 14 вересня.

"Загальні видатки (держбюджету у 2021 році - ред.) на дорожнє господарство мають досягти 150 мільярдів гривень", - сказав Марченко.

Він зазначив, що порівняно з 2020 роком обсяг фінансування дорожньої інфраструктури з держбюджету наступного року зросте на 20,7 млрд грн. Крім прямих видатків з бюджету, фінансувати дорожнє господарство у 2021 році також планується за рахунок державних гарантій.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив на позачерговому засіданні у понеділок проєкт держбюджету на 2021-й рік.

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що у проєкті передбачено 4,7% зростання ВВП, до 6% - плановий дефіцит бюджету, курс - до 29 грн за 1 долар.

Як передбачає Бюджетний кодекс, Кабмін затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про держбюджет на наступний рік.