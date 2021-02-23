Шмигаль доручив «тарифній» комісії розібратися з боргами теплоенерго

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), верифікувати всі борги підприємств теплопостачання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

"За підсумками засідання (Антикризового енергетичного штабу - ред.) Прем’єр-міністр дав доручення НКРЕКП спільно з НАК «Нафтогаз Україна» верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств. Водночас Антикризовий енергетичний штаб на базі Міністерства розвитку громад та територій і Міністерства енергетики має визначити механізми погашення заборгованості та спільно з Міністерством фінансів знайти джерела для їх фінансування", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час засідання члени Антикризового енергетичного штабу затвердили план дій щодо реалізації меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та гарячої води, підписаний 9 лютого цього року.

Глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що для забезпечення стабільної роботи підприємств теплопостачання в цьому й наступному опалювальному сезоні необхідно розпочати працювати згідно із затвердженим планом, аби визначити суми заборгованості цих підприємств перед операторами газорозподільчих систем та визначити правильні шляхи їх покриття.

Також, на думку глави уряду, варто розглянути можливість запровадження річного продукту вартості газу для ТКЕ та для громадян.

Як повідомлялося, 9 лютого уряд та представники місцевої влади досягли домовленості про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не підвищуватимуться у цьому опалювальному сезоні.

Підписаний меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Фото: КМУ