Приватні інвестори та фонди готові купувати облігації Укравтодору – гендиректор Dragon Capital

Приватні інвестори та інвестиційні організації готові до покупки облігацій, що випускаються Україною та державними підприємствами, такими як Укрзалізниця, Укренерго, Укравтодор.

Про це на форумі «Україна 30. Інфраструктура» заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, передає Укрінформ.

«Очікується, що об’єм інвестицій, залучених під державні гарантії, складе кілька мільярдів доларів від приватних інвесторів з усього світу. В цілому транспортна інфраструктура є надзвичайно привабливою для інвестицій і завдяки діяльності уряду разом з МФО та приватними інвесторами», – зазначив Фіала.

Позитивну динаміку у партнерстві Укравтодору та міжнародних фінансових організацій, зокрема у рамках програми «Велике будівництво», відзначив і заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

«Минулого року ми підписали разом з Європейським інвестиційним банком фінансові угоди на 900 млн євро та розпочали впровадження нового, п’ятого, проєкту з Укравтодором, який включатиме завершення будівництва автомагістралі Київ – Одеса. Не менш важливими є інституційні компоненти цього проєкту і наше співробітництво з Укравтодором, а саме – розробка та імплементація комплексної антикорупційної програми для Укравтодору, реформа процедури закупівель, зокрема впровадження сертифікації закупівель», – розповів Магалецький.

Близько 5 млрд євро в інфраструктуру країни інвестував ЄІБ. Фінансисти переконані, що хороша інфраструктура стане поштовхом для розвитку приватного сектору, зазначив голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік Де Загон.

Як повідомлялося, голова Укравтодору Олександр Кубраков на форумі «Україна 30» 22 лютого повідомив, що у складі Укравтодору буде створене акціонерне товариство, яке займеться залученням довгострокового фінансування. Ця фінансова установа зможе формувати статутний капітал через випуск інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства та залучати інституційних інвесторів

«Такі фонди забезпечують більш прозоре та ефективне управління інвестиційними проєктами країни. Фонд «Великого будівництва» в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках», – наголосив, зі свого боку, заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

У 2021 році на програму «Велике будівництво» (розвиток дорожньої інфраструктури) у бюджеті передбачено 150 млрд грн.