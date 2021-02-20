Україна візьме участь в одній із найвпливовіших продуктових виставок світу

Українські компанії візьмуть участь у міжнародній виставці Gulfood 2021, що стане першою масштабною офлайн подією у сфері сектору продуктів харчування після початку світової пандемії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі Центру підтримки експорту Київської торгово-промислової палати.

Центр підтримки експорту КТПП за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" представить колективний стенд у складі 33 компаній-експортерів. Серед учасників потужні гравці українського продовольчого сектору, а також малий та середній бізнес.

Як і у попередні роки, продуктова лінійка колективного стенду диверсифікована: українські експортери пропонують іноземним покупцям молочну та м’ясну продукцію, сири, соняшникову олію, волоські горіхи, зернові, яєчну продукцію, дитяче харчування, соуси, снеки, солодощі, мед, морозиво, томатну пасту та інші продукти. Примітно, що на стенді серед учасників є сертифіковані органічні виробники, виробники HALAL та “free-from” продукції, і частка компаній з продукцією з високою доданою вартістю стабільно збільшується з року в рік.

Даний колективний стенд буде розташований у найбільш відвідуваному павільйоні виставки поруч із національними та колективними експозиціями інших країн. Забудова стенду, який складається з двох частин, буде реалізована в рамках єдиного концепту із використанням вже впізнаваного офіційного експортного бренду України "Trade with Ukraine".

Gulfood - одна з найбільших та авторитетніших міжнародних продовольчих виставок світу, яка щорічно збирає до 5 тис. експонентів та близько 100 тис. відвідувачів зі 182 країн світу. При цьому виставка є ключовою на Близькому Сході, участь у якій відкриває компаніям доступ до ринку ОАЕ та інших країн регіону Близького Сходу, Африки та Азії, дозволяє знайти потенційних покупців, отримати зворотній зв'язок про нові продукти, підтримувати впізнаваність бренду серед уже існуючих клієнтів та досліджувати ринкові тенденції та світові тренди.

Фото з відкритих джерел