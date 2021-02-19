В Україні розширили перелік техніки для аграріїв, вартість якої компенсується з бюджету

Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, вартість якої частково компенсується з державного бюджету в рамках програми підтримки аграріїв. До переліку додано 320 нових найменувань техніки та обладнання.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба міністерства.

Зазначається, що на сьогодні в переліку і кількість 14 892 найменування техніки та обладнання від 200 заводів-виробників. Перелік заводів-виробників також збільшився на 9.

“Відтепер ще більше заводів-виробників української с/г техніки матимуть можливість краще реалізовувати свою продукцію, адже компенсація у 25% вартості є гарним стимулом для аграріїв купувати саме нашу техніку і обладнання”, - прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За інформацією пресслужби, тепер аграрії можуть придбати з частковою компенсацією вартості посівний напівпричіпний комплекс Narmada для посіву за технологією Strip-Till, сівалки прямого посіву LUARA, агрегати та аплікатори для внесення рідких мінеральних добрив, обприскувачі, жниварки для збирання соняшнику, зерноочищувальні сепаратори, технологічне обладнання для комбікормових заводів та елеваторних комплексів, обладнання для систем крапельного зрошення, зерносушарки, вагове обладнання для зважування сільгосппродукції, напівпричепи, ґрунтообробну техніку, обладнання для утримання ВРХ та свиней тощо.

Із повним переліком вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомлялося, за 2020 рік аграріям компенсовано близько 892,6 млн грн за придбану техніку і обладнання. Кошти отримали 7 260 сільгосповиробників, які придбали 14 946 одиниць сільгосптехніки та обладнання майже на 4 млрд грн.

Кабінет Міністрів України у державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу – на 700 млн більше, ніж у попередьому році

Цьогоріч допомога держави надаватиметься за програмами: здешевлення придбання сільськогосподарської техніки та обладнання; здешевлення кредитів; розвиток фермерських господарств; розвиток тваринництва; розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства; продовження підтримки за рахунок програми 5-7-9% (близько 60% кредитів у межах програми); підтримка та розвиток приватних меліоративних систем, а також надання державних грантів для розвитку державних меліоративних систем.

Очікується, що за цими програмами допомогу отримають близько 9 тис. аграрних підприємств.