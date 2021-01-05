Аграрії отримали 99,3% коштів, виділених торік на державну підтримку

Аграріям станом на 30 грудня 2020 році нараховано 3,97 млрд грн державної фінансової підтримки; це 99,3% всіх коштів, виділених урядом на підтримку галузі.

Як передає Укрінформ, про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у Фейсбуці.

Він нагадав, що 2020 року на державну підтримку АПК було виділено 4 млрд грн.

"Станом на 30 грудня 2020 року аграріям нараховано 3,97 млрд грн фінансової підтримки – що становить 99,3% всіх коштів. Таку максимальну ефективність маємо вперше за останні роки», - зазначив заступник міністра.

Він додав, що також 2020 року було підтримано законопроєкт №3295, який удосконалює державну підтримку аграріїв, розширює коло потенційних отримувачів підтримки у сфері органічного виробництва, аквакультури, овочівництва, ягідництва, козівництва, зрошення, запровадження можливості підтримки виробників, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Документ визначає принципи, на яких надається державна підтримка – прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України у державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 млрд грн на підтримку агропромислового комплексу – на 700 млн більше, ніж у 2020 році. Очікується, що допомогу отримають близько 9 тис. аграрних підприємств.