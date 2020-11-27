Попит на держдопомогу у бджільництві втричі перевищив очікування – Мінекономіки

Кількість запитів щодо нарахування державної підтримки на утримання бджолосімей у 2020 році виявився втричі вищим, ніж очікувалося.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький написав у Фейсбуці.

За словами урядовця, цього року вперше за останні кілька років працювала державна підтримка у вигляді нарахування спеціальної державної дотації за утримання бджолосімей. Попит поданих відомостей з областей виявився втричі більше, ніж очікували у Мінекономіки.

«Цей факт оцінюється як позитивна динаміка і говорить про те, що товаровиробники готові бути простежуваними, працювати в офіційній площині, виробляти безпечну продукцію та гарантувати якість споживачеві», - написав Висоцький.

Він нагадав, що раніше наказом Мінекономіки було затверджено розподіл бюджетних коштів в розрізі областей, згідно з яким 23,43 тис. одержувачів отримають 239,44 млн грн державної підтримки за наявні у них 1,197 млн бджолиних сімей.

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Заступник міністра повідомив, що у зв’язку з тим, що обсяг коштів був збільшений, це потребувало внесення змін до паспорту бюджетної програми і зайняло деякий час. Невдовзі паспорт буде підписаний міністром фінансів. Найближчим часом ці бюджетні кошти будуть спрямовані на казначейські рахунки структурних підрозділів облдержадміністрацій, які вже документально підготувались і протягом тижня зможуть спрямувати ці кошти одержувачам.