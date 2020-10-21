У Мінекономіки розглянули заявки на держпідтримку в галузях бджільництва і садівництва

Результати подання заявок сільгоспвиробниками на отримання державної підтримки за напрямами бджільництва і садівництва були розглянуті сьогодні, 21 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У профільному відомстві зазначили, що за програмою «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» за інформацією областей прийнято документів та може бути нараховано дотацію за утримання бджолосімей (200 грн за бджолосім’ю) на суму майже 240 млн грн.

«На підтримку бджільництва було заплановано 110 млн грн. Я приємно вражений кількістю заявок, сума яких перевищує заплановане більше ніж удвічі. Це говорить про те, що в Україні щонайменше 10 тис. пасічників, які офіційно зареєстровані, працюють прозоро і можуть скористатися державною підтримкою. Будемо чекати на кінцеві результати подання документів і в разі потреби перерозподілимо кошти з інших програм, де буде залишок», - зазначив Тарас Висоцький.

За програмою «Фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства» наразі надійшла інформація лише від половини областей – 38 заявок на суму 44,5 млн грн. Подання документів триває до 1 листопада, тому усі бажаючі ще мають можливість подати документи.

За словами Висоцького, в кінцевому результаті на отримання держпідтримки за цим напрямом має надійти щонайменше 100 заявок. Водночас після завершення термінів прийому документів заступник міністра запланував декілька вибіркових поїздок по садах, які заявлені на держпідтримку.

У Мінекономіки також зауважили, що триває прийом документів на отримання державної фінансової підтримки за програмами розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, садівництва, виноградарства та хмелярства, розвитку фермерських господарств, часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

Крім того, у Мінекономіки триває прийом заявок про включення до Переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів.

За напрямом «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» компенсація надається щомісячно виходячи із сум фактично сплачених позичальниками уповноваженому банку відсотків за користування кредитами за відповідний період.

«Відшкодування за рахунок коштів поточного бюджетного року можна отримати за фактично нараховані та сплачені відсотки за користування кредитами за січень - жовтень поточного року», - повідомили в Мінекономіки.