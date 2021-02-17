Коронакриза: бельгійські «банки їжі» на чверть збільшили роздачу продуктів

В умовах коронакризи благодійні організації Бельгії протягом 2020 року роздали людям із низькими доходами майже 21 тисячу тон продуктів, що на 24% більше, ніж роком раніше.

Як повідомляє Укрінформ, про це у середу пише бельгійське видання VRT.

«Кількість їжі, яка була поширена бельгійськими «банками їжі», стрибнула на чверть у порівнянні з попереднім роком. В середньому, послугами цих установ користалися 175 000 людей щомісяця. Усього «банки їжі» роздали 20 967 тон продуктів, або 42 мільйона порцій. Це на 24 відсотки більше, ніж у попередньому році», - йдеться у публікації.

Як зазначає видання, пандемія спустошила гаманці багатьох людей. Серед споживачів «банків їжі» опинилися люди, які не мали постійної роботи, ті, хто несподівано втратили роботу, а також студенти, які втратили роботу у закладах харчування або у сфері послуг.

«Ми ніколи не могли очікувати, що так багато людей будуть розраховувати на «банки їжі». Дуже вражаючим є бачити, наскільки велика кількість людей, які мали тимчасову роботу, залишилися поза будь-якими мережами соціальної безпеки. Після того, як вони втратили роботу через коронакризу, вони опинилися в ситуації, коли не можуть звести кінці з кінцями» - зазначив виданню Джеф Моттар, головний менеджер бельгійської федерації «банків їжі».

Як зазначається, до в організації «банків їжі» залучені більше 630 місцевих організацій в Бельгії. 16,5 відсотків попиту на їх послуги припадає на столичний регіон Брюсселя.

Як повідомлялося, відразу після початку пандемії коронавірусу весною 2020 року Єврокомісія запропонувала створити фонд відновлення «Наступне покоління ЄС» в обсязі 750 мільярдів євро. Він складається із запозичень, які Єврокомісія робить на зовнішніх фінансових ринках, та надається країнам-членами у формі грантів або кредитів, головним призначенням яких є збереження ключових виробництв та бізнесу, кваліфікованих працівників та робочих місць. Незважаючи на ці зусилля, в умовах економічної кризи та поширених «локдаунів» багато європейців втратили роботу, та постали перед нестачею фінансових ресурсів для забезпечення базових потреб.

Фото: Marcel Krijgsman