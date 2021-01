Екстремальна бідність в ЄС: пандемія на 50% збільшила попит на «банки їжі»

Після початку пандемії коронавірусу кількість людей, які вимушені користуватися засобами екстремальної соціальної допомоги, такими як «банки їжі», що безкоштовно роздають продукти, зросла на 50% у порівнянні з докризовим періодом.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Фонд європейської допомоги найбільш знедоленим (Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD) надає їжу, одяг та іншу базову допомогу для тих, хто її найбільше потребує, та фінансує заходи з їх соціальної адаптації. В середньому, з 2014 року, близько 13 мільйонів людей користувалися цією системою щороку. Відповідно до даних Європейської федерації банків їжі, попит на допомогу банків їжі збільшився на 50 відсотків у порівнянні з періодом до появи коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

У цьому контексті Єврокомісія привітала погодження Європарламентом пропозиції про виділення додаткової фінансової допомоги знедоленим людям в рамках програми REACT-EU (Пакету допомоги з відновлення для територій та рівного розвитку). Ці додаткові ресурси надаватимуться країнам-членам для реагування на соціальний та економічний удар, який пандемія коронавірусу завдала європейцям із низьким рівнем доходів.

«Нам потрібно виявити солідарність з людьми, які постають перед бідністю та соціальною ізоляцією внаслідок цієї кризи та терміново потребують допомоги. Не всі ми є рівними перед пандемією, і найбільш вразливі з нас страждають найбільше. Ця політична угода (щодо додаткового фінансування – ред.) є чітким сигналом, що ЄС продовжує підтримувати нужденних людей», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань праці та соціальних прав Ніколас Шміт (Nicolas Schmit).

У повідомленні не називається конкретна сума, яка буде спрямована на допомогу знедоленим людям. При цьому Єврокомісія бере на себе зобов’язання компенсувати на 100 відсотків витрати держав-членів ЄС для допомоги для найбільш вразливих верств населення. Така пропозиція буде чинною до 2023 року.

Програма REACT-EU передбачає загальне фінансування в обсязі 47,5 млрд євро протягом наступних семи років. Вона є частиною Європейського інструменту відновлення «Нове покоління ЄС» ємністю у 750 млрд євро. Ці гроші, які запозичені Єврокомісією на фінансових ринках, надаються країнам-членам в формі грантів та кредитів, за їх запитом.

Згадана ініціатива допомоги бідним з використанням REACT-EU покликана доповнити програми соціального відновлення, які передбачені багаторічним бюджетом ЄС на 2021-2027 роки.

Згадана програма FEAD дозволяє надавати знедоленим європейцям дуже відчутну допомогу. Зокрема, вона була використана під час коронакризи для доставки продовольчих пакетам людям із обмеженими спроможностями та тим, хто старший за 65 років у Болгарії. У Франції кожна четверта порція у «соціальних їдальнях» фінансується Євросоюзом. У Португалії спеціалізований соціальний проект дозволяє щомісяця надавати допомогу більш ніж 1200 родинам у Лісабоні. За рахунок FEAD також фінансуються програми з надання медичної та соціальної допомоги більш ніж 1700 громадянам Румунії, включаючи безхатьків та безробітних, що тимчасово проживають на території Швеції.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2020 року ЄС ухвалив багаторічний бюджет на 2021-2027 роки, а також фінансовий інструмент відновлення після коронакризи «Нове покоління ЄС». Для формування такого інструменту відновлення Єврокомісія отримала повноваження запозичити 750 млрд євро на зовнішніх фінансових ринках. З цих грошей 390 млрд євро будуть спрямовані на безоплатну підтримку, допомогу з поверненням через фінансові інструменти, через державні гарантії або інші подібні фінансові програми. Ще 360 млрд євро передбачено для надання країнам-членам ЄС у вигляді кредитів.