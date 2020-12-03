Через пандемію в крайній бідності опиняться ще 115 мільйонів людей - ООН

Про це сказав голова Генеральної Асамблеї ООН Волкан Бозкір, відкриваючи спеціальну сесію щодо відповіді на виклики пандемії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Очікується, що крайня бідність у глобальному масштабі зросте вперше за останні 20 років. В умовах крайнього зубожіння опиниться ще 115 мільйонів людей», - зазначив Бозкір.

Він уточнив, що припинилося надходження іноземних інвестицій, скорочуються обсяги торгівлі, експорту, надходження від туризму. «Кожна країна відчула на собі цей тиск», - зауважив голова Генасамблеї ООН.

Ситуацію погіршує гуманітарна криза. «Голод досяг безпрецедентних масштабів та загрожує найбіднішим у світі верствам населення», - підкреслив Бозкір.

Для того, щоб подолати виклики нинішньої пандемії та бути готовими до можливих сценаріїв у майбутньому, вже зараз потрібно вирішити цілий комплекс завдань. Насамперед, за його словами, потрібно забезпечити рівний доступ до вакцини для всіх країн, зміцнити політичні та ресурсні можливості для рівномірного розподілу препаратів, захистити найбільш вразливі країни від економічної кризи, забезпечити умови для комплексного й стійкого відновлення в усьому світі.

У цьому зв’язку Бозкір закликав країни-члени об’єднати зусилля, створити інвестиційні фонди, посилити внески в соціальні послуги та системи охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, Генеральна асамблея ООН розпочала дводенну спеціальну сесію щодо відповіді на виклики пандемії COVID-19, у якій запланована участь глав держав, урядів, профільних відомств з-понад 150 країн світу.