Суд дозволив Укрзалізниці стягнути з WOG 35 мільйонів за підвищення ціни на дизель

ВС залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги НАБУ та визнано недійсними додаткові угоди про підняття ціни на паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет» (договір з ПАТ «Укрзалізниця») загалом на суму близько 35 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба НАБУ.

«Верховний Суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено позовні вимоги НАБУ та визнано недійсними додаткові угоди про підняття ціни на паливо для ТОВ «Вог Аеро Джет» (договір з ПАТ «Укрзалізниця») загалом на суму близько 35 млн грн. Відповідне рішення щодо відмови у задоволенні касаційної скарги ТОВ «Вог Аеро Джет» (наразі — ТОВ «Воленс Трейд») Верховний Суд ухвалив 16 лютого 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Рішення Верховного Суду, яке вже набрало законної сили, створює можливість для стягнення з приватної компанії на користь «Укрзалізниці» переплачених коштів, поінформували в антикорупційному бюро.

Як повідомлялося, у межах розслідування корупції щодо закупівлі палива «Укрзалізницею» за завищеними цінами, детективи НАБУ встановили факти, що 5 додатковими угодами ТОВ «Вог Аеро Джет» безпідставно збільшило ціну на дизельного палива для «Укрзалізниці» на 7-10%.

Таке підвищення ціни постачальник пояснював, нібито, зростанням ринкової ціни на паливо. Водночас, як встановлено судами, підвищення ціни палива не відповідало реальній ситуації на ринку у той період, наголосили у НАБУ.

Позов про визнання угод недійсними НАБУ подало ще у 2016 році, але, внаслідок неповного дослідження судами усіх обставин справи, крапку у цій частині Верховний Суд зміг поставити лише зараз.