Службовців Укрзалізниці підозрюють у розтраті понад 4,5 мільйона держкоштів

Правоохоронці викрили розтрату службовими особами Укрзалізниці понад 4,5 мільйона гривень державних коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції України.

Як з’ясували правоохоронці, службові особи одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ «Укрзалізниця» за «відпрацьованою схемою розкрадали державні кошти, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі».

«Аби привласнити кошти, вони оформили низку договорів на виконання підрядних робіт. Фактично ремонт зробили власними силами, а кошти перерахували іншим комерційним структурам за начебто виконані роботи. Сума завданих збитків складає понад 4,5 мільйона гривень», - повідомив начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

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Правоохоронці провели 7 обшуків на території Києва, Київської та Чернігівської областей. За місцем роботи та проживання фігурантів правоохоронці вилучили бухгалтерію і документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Наразі досудове розслідування у справі триває. Фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.