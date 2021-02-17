Спіднє з тротуару: СЕТАМ пояснює «пікантні» лоти рішенням суду

Державне підприємство «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ) виставило на електронному аукціоні OpenMarket лоти з жіночою білизною на виконання рішення суду про конфіскацію арештованого майна.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці OpenMarket — СЕТАМ у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У зв’язку з резонансом у медіа даємо роз’яснення: у межах виконавчого провадження № 63239355 на OpenMarket виставлено 36 лотів з жіночою спідньою білизною. Аукціони в систему виставлено Довгинцівським відділом державної виконавчої служби у місті Кривому Розі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, згідно з протоколом про адміністративне правопорушення фізична особа, яка наразі є боржником у межах виконавчого провадження № 63239355, на тротуарі здійснювала торгівлю з рук промисловими товарами, а саме жіночою білизною у кількості 36 штук. Тобто торгівля здійснювалася особою поза торговельними мережами та з об’єктів у невстановленому для цього місці.

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Відповідно до постанови Довгинцівського районного суду міста Кривий Ріг від 17 серпня 2020 року було застосоване адміністративне стягнення у вигляді штрафу з конфіскацією предметів торгівлі, а саме жіночої спідньої білизни у кількості 36 штук.

«Рішення про конфіскацію підлягає виконанню органами державної виконавчої служби, при цьому реалізація майна, щодо якого застосовується конфіскація, здійснюється за загальними правилами, встановленими Законом України «Про виконавче провадження» та Порядком реалізації арештованого майна», - зазначається також у повідомленні.

Таким чином, у межах виконавчого провадження № 63239355 через аукціон OpenMarket (Державного підприємства «СЕТАМ») розміщено інформаційні повідомлення про арештоване майно, яке було передано на реалізацію Довгинцівським відділом виконавчої служби у м. Кривий Ріг на виконання рішення суду про конфіскацію. «Відповідно до Конституції України, судове рішення є обов’язковим до виконання», - наголошується у повідомленні.

Раніше деякі ЗМІ повідомили, що Держпідприємство Мін'юсту «СЕТАМ» виставило на електронному аукціоні OpenMarket лоти з жіночою білизною. Повідомлялося також, що Мін'юст заарештував це майно в Кривому Розі, торги заплановані на 22 лютого поточного року. Ця новина викликала бурхливе обговорення в соцмережах.