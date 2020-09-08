СЕТАМ продав арештованого майна на 9,3 мільярда

Державне підприємство "СЕТАМ", починаючи 2015 року, провело понад 63 тис. успішних аукціонів реалізації з арештованого майна на 9,3 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Командою підприємства було проведено 63 656 успішних аукціонів на 9,3 млрд грн. Зростання ціни становить в середньому 12%", - сказав гендиректор ДП "СЕТАМ" Олександр Мамро.

За його словами, перехід на дворівневу систему реалізації майна буде реалізовано в стислі строки, над цим вже працює робоча група до складу якої входять працівники ДП «СЕТАМ» та ДП "Прозорро.Продажі".

Як повідомляв Укрінформ, СЕТАМ із 2015 року здійснює заходи із супроводження програмного забезпечення системи електронних торгів, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, організації та проведення електронних торгів, які передбачені Порядком реалізації арештованого майна.

Читайте також: Ощадбанк на СЕТАМ продає елеватор за 107 мільйонів

Міністерство юстиції 28 серпня 2020 року внесло зміни до Порядку реалізації арештованого майна, розділивши функції адміністратора та організатора. При цьому ProZorro.Продажі стало адміністратором у системі реалізації арештованого майна, а СЕТАМ – організатором.