СЕТАМ продає пасажирський літак за 22 мільйони

На електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ») виставлено на продаж приватним виконавцем арештований пасажирський літак Ан-140-100, 2004 року випуску, за 22 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

«Цей літак є чудовим зразком вітчизняного літакобудування, вартість якого на момент випуску складала близько 20 мільйонів доларів. Враховуючи те, що він експлуатувався всього 10 років купівля такого повітряного судна може стати вигідною інвестицією для нового власника», — повідомив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

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Стартова ціна: 22 264 000 грн, аукціон відбудеться 30 червня 2020 року.