Ощадбанк на СЕТАМ продає завод з виробництва маргарину за 47 мільйонів

Ощадбанк продає на майданчику OpenMarket ДП «СЕТАМ» завод з вироблення спреду та м’якого маргарину за 47 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі ДП «СЕТАМ», що є в розпорядженні Укрінформу.

"Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» виставило на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) завод у Кіровоградській області",- йдеться у повідомленні.

Лот складається з комплексу будівель загальною площею 4351,2 кв. м, має обладнання в кількості 292 одиниць та устаткування заводу з вироблення спреду та м’якого маргарину.

Стартова ціна лоту – 47,6 грн. Дата проведення аукціону – 9 червня 2020 року.

«З нашого аукціону за весь час співпраці було успішно реалізовано 48 лотів від Ощадбанку на суму 426 952 652 грн. Тому я впевнений, що і цей лот не стане виключенням і колишній завод знайде нового власника та буде відновлений» — наголосив в.о. гендиректора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

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Як повідомлялося, OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) - це засіб реалізації майна через мережу Інтернет з використанням інноваційної технології Blockchain. Система працює на всій території України з 2014 року.