ДП "СЕТАМ" продає Шполянську швейну фабрику в Черкаській області за 6 млн грн

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державна виконавча служба виставила на електронний аукціон OpenMarket (ДП «СЕТАМ»Міністерства юстиції України) Шполянську швейну фабрику за стартовою ціною 6 114 300 грн", - йдеться у повідомленні.

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Фабрика складається з комплексу нежитлових будівель на земельній ділянці площею 0,7718 га, яка знаходиться за адресою: Черкаська область, м.Шпола, вул. Лозуватська, 56

«У цього об'єкту великий потенціал. Сподіваюсь, що новий власник зможе його розкрити і якнайшвидше почне отримувати прибуток від швейної справи», — наголосив в.о. гендиректора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.