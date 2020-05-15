СЕТАМ продав майна агентства з розшуку активів на 182 мільйони

ДП "СЕТАМ" продало 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами на 181,8 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України) на електронному майданчику OpenMarket продало 35 лотів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) на загальну суму 181 846 043 грн", - йдеться в повідомленні.

Завдяки конкурентним онлайн-аукціонам було додатково зароблено майже 7,2 млн грн.

Земельна ділянка у Києві на вулиці Кондукторській - лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції між 5-ма учасниками був проданий за 2 300 000 грн. Ціна продажу на 831% (2 053 000 грн) більше від стартової.

Читайте також: За час карантину СЕТАМ продав майна на понад 375 мільйонів

«Всі лоти було реалізовано згідно з описом і заявками, наданими Агентством з розшуку та менеджменту активів. Ефективно продавати проблемні арештовані активи це наш профіль і тому співпраця АРМА і СЕТАМ була неминучою. Перед придбанням подібного майна, на мою думку, покупці повинні уважно зважити всі ризики і обов’язково заручитись юридичною підтримкою», - наголосив в.о. гендиректора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.