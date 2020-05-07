За час карантину СЕТАМ продав майна на понад 375 мільйонів

На електронному майданчику OpenMarket з початку карантину продано майна на понад 375 мільйонів гривень.

Про це інформує пресслужба Міністерства юстиції.

«З початку карантину на електронному майданчику OpenMarket (державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) було реалізовано 1143 лотів на 375 813 063 грн», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що за час карантину 7764 лотів з арештованим майном виставлено на торги від Державної виконавчої служби України та приватних виконавців; 659 лотів виставлено на торги від банків-партнерів для добровільної реалізації.

Окрім того, повідомляється, що за час карантину в системі зареєстровано 1297 нових користувачів та отримано і оброблено 2 897 листів і звернень.

«Для наших замовників, завдяки високій конкуренції на аукціонах, було додатково зароблено понад 110 млн грн. Така статистика доводить, що карантин для нас - це дійсно не канікули і СЕТАМ продовжує ефективно виконувати свою роботу і наповнювати бюджет», - наголосив в.о. гендиректора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

У відомстві також нагадують, що із 18 березня поточного року більша частина співробітників держпідприємства почали працювати дистанційно на виконання вимог щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Читайте також: СЕТАМ з початку року продав майна на 500 мільйонів

Як повідомлялося, OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) - це засіб реалізації майна через мережу Інтернет з використанням інноваційної технології Blockchain. Система працює на всій території України з 2014 року.