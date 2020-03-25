СЕТАМ з початку року продав майна на 500 мільйонів

Державне підприємство "СЕТАМ" з початку 2020 року продало майна на понад 500 млн грн.

Про це повідомляється у пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державне підприємство «СЕТАМ» (Міністерства юстиції України) на своєму електронному майданчику OpenMarket з початку року успішно провело 2092 аукціони на загальну суму 532 399 210 грн", - йдеться в повідомленні.

Переважна більшість успішних аукціонів – 2021 (на 413 457 013 грн) від Державної виконавчої служби. 71 успішний аукціон (на 118 942 197 грн) – в рамках добровільного продажу. Збільшення вартості майна в процесі торгів - 51 497 669 грн, що є результатом конкуренції учасників електронних аукціонів.

«532 млн грн гарний показник, для державного підприємства. Попереду багато роботи, та нових задач, як для мене так і для всього колективу. Додатково повідомляємо, що працівники підприємства докладають максимум зусиль аби наші клієнти могли брати участь у торгах не зважаючи на обставини», - зазначив в.о. генерального директора ДП «СЕТАМ» Олександр Мамро.

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Як відомо, на майданчику електронних аукціонів OpenMarket у 2019 році було продано майна на понал 3 млрд грн.