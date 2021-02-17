Уряд схвалив шість постанов для запуску закону про оборонні закупівлі

Кабінет міністрів 17 лютого прийняв шість з десяти постанов уряду щодо імплементації Закону України "Про оборонні закупівлі", розроблених Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у Фейсбуці.

П’ять з прийнятих постанов передбачають внесення змін до вже існуючих: "Про затвердження порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд"; "Про затвердження Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами"; "Про утворення офсетної комісії"; "Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції"; "Про внесення змін до Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки".

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Також Кабмін прийняв постанову "Про затвердження Порядку проведення випробувань та прийняття на озброєння (постачання) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, засобів і обладнання іноземного виробництва".

"Решта чотири постанови уряду, розроблені Мінстрагепромом, перебувають на завершальній стадії опрацювання і найближчим часом будуть представлені на розгляд на засіданні Кабінету Міністрів України", - додав Уруський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 16 липня 2020 року ухвалила в цілому закон "Про оборонні закупівлі".

Документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.