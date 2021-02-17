В Україні можуть продовжити кінцеві терміни встановлення лічильників газу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонується продовжити до 1 січня 2023 року кінцеві терміни встановлення індивідуальних лічильників для населення, що використовує газ для приготування їжі.

Відповідний законопроєкт №4248-1 "Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" (щодо перегляду термінів встановлення споживачам лічильників природного газу)" підтримали 279 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт пропонує переглянути та продовжити кінцеві терміни встановлення індивідуальних лічильників для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема для приготування їжі, до 01.01.2023. Чинна редакція закону передбачає, що кінцевий термін встановлення таких лічильників - 1 січня 2021 року.

Законопроєкт не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, а також сфери наукової та науково-технічної діяльності.

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Як зазначається у пояснювальній записці, метою проєкту є виконання вимог Закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», зокрема поліпшення організації роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу (для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема для приготування їжі).