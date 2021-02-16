Нацкомісія пояснила зростання тарифів інфляцією та споживанням газу і тепла

Голова Національної комісії з регулювання енергетики і ЖКГ (НКРЕКП) Валерій Тарасюк заявляє, що зростання тарифів це, як правило, закономірна реальність, якщо в країні значна інфляція і падають обсяги споживання.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю "Ліга. Бізнес".

"Я зараз скажу щось непопулярне, але зростання тарифів - це, як правило, закономірна реальність: якщо в країні значна інфляція, підвищуються зарплати, дорожчає пальне і падають обсяги споживання газу, тепла й води", - зазначив він.

При цьому, Тарасюк наголосив, що через низькі тарифи в Україні було роздуте споживання комунальних послуг.

"Обсяги почали падати, коли тарифи в Україні поступово зростали - люди почали заощаджувати, що правильно. Десять років тому у нас був один з найвищих в Європі показників споживання тепла на душу населення", - сказав Тарасюк.

Також, за словами голови НКРЕКУ, через занижену ціну на електроенергію проблеми виникли у підприємств теплокомуненерго. У результаті ці проблеми стали також покриватися за рахунок тарифів.

"Випливла інша проблема. У деяких містах через занижену ціну на електроенергію, але високу вартість газу, обсяги споживання тепла, гарячої води і "блакитного палива" впали до 50%. Люди цілими помешканнями переходили на електроопалення, почали відключати централізоване гаряче водопостачання і переходити на бойлери і т.д.. А систему ж потрібно постійно підтримувати, утримувати персонал, закуповувати енергоносії. Де брати на це кошти? Тариф - це єдине джерело доходу для таких компаній", - зауважив Тарасюк.

Читайте також: В Офісі Президента пропонують створити клієнтську базу споживачів газу

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, станом на кінець грудня 2020 року, заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги становила 73 млрд грн, з них за постачання теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн.