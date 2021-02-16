«Тарифна комісія» не підтримує зміни цін на електрику залежно від обсягів споживання
Як передає Укрінформ, про це сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Платіжка», повідомляє енергетичний регулятор у Фейсбуці.
«Регулятор виступає за ринкові відносини на ринку електричної енергії, за поступовий відхід від механізму ПСО. Ми також не підтримуємо диференціацію цін на електроенергію в залежності від обсягів споживання, оскільки такий підхід є підставою для численних зловживань як з боку постачальників, так і з боку споживачів», - зазначив голова НКРЕКП.
Тарасюк не виключив, що дія ПСО (покладання спеціальних обов'язків на постачальників), в результаті якої Кабінет Міністрів зміг установити єдину ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 1,68 грн до квітня 2021 року, буде продовжена і після квітня.
«Є відповідна постанова КМУ, яка встановила єдину ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 1,68 грн. Яким буде рішення КМУ після закінчення періоду дії цієї ціни, тобто з квітня цього року, буде залежати від макроекономічної ситуації, а також ситуації в енергетичній сфері, зокрема від фінансового стану НАК «Енергоатом», яка є відповідальною за постачання електроенергії населенню. Наразі не виключено, що дія ПСО буде продовжена у квітні», - поінформував він, наголосивши, що у такий спосіб держава захищає населення від цінових коливань на ринку.
Натомість для непобутових або промислових споживачів ціна на електроенергію і надалі визначатиметься на ринку.
«З липня 2019 року у нас діє новий ринок електричної енергії з моделлю, подібною до ринків провідних країн Європи, де ціна формується на ринкових засадах. Ми наразі вдосконалюємо ринок, проте є ще багато моментів, над якими треба працювати. В цілому там спостерігаються нормальні тенденції та індикатори. Коливання ціни електроенергії відбуваються у відповідності до загальноєвропейських тенденцій. Регулятор на постійній основі слідкує за ситуацією: ми одночасно лібералізуємо ринок, й намагаємось не допустити виникнення шокових ситуацій, щоб не скомпрометувати запровадження ринку електричної енергії загалом», - зауважив В.Тарасюк.
Разом з тим, Тарасюк припустив, що у майбутньому в Україні може бути запроваджена диференційована ціна на електроенергію.
"Може бути диференціація в майбутньому, що чим більше споживаєш, тим менша буде ціна, адже купуєте наче оптом", - сказав Тарасюк.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України на засіданні 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф на електроенергію, встановлений на рівні 90 копійок за кВт/год для населення на перші 100 кВт/год, та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт. год.