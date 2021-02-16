«Тарифна комісія» не підтримує зміни цін на електрику залежно від обсягів споживання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) виступає проти диференціації цін на електроенергію в залежності від обсягів споживання.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Платіжка», повідомляє енергетичний регулятор у Фейсбуці.

«Регулятор виступає за ринкові відносини на ринку електричної енергії, за поступовий відхід від механізму ПСО. Ми також не підтримуємо диференціацію цін на електроенергію в залежності від обсягів споживання, оскільки такий підхід є підставою для численних зловживань як з боку постачальників, так і з боку споживачів», - зазначив голова НКРЕКП.

Тарасюк не виключив, що дія ПСО (покладання спеціальних обов'язків на постачальників), в результаті якої Кабінет Міністрів зміг установити єдину ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 1,68 грн до квітня 2021 року, буде продовжена і після квітня.

«Є відповідна постанова КМУ, яка встановила єдину ціну на електроенергію для побутових споживачів на рівні 1,68 грн. Яким буде рішення КМУ після закінчення періоду дії цієї ціни, тобто з квітня цього року, буде залежати від макроекономічної ситуації, а також ситуації в енергетичній сфері, зокрема від фінансового стану НАК «Енергоатом», яка є відповідальною за постачання електроенергії населенню. Наразі не виключено, що дія ПСО буде продовжена у квітні», - поінформував він, наголосивши, що у такий спосіб держава захищає населення від цінових коливань на ринку.

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Натомість для непобутових або промислових споживачів ціна на електроенергію і надалі визначатиметься на ринку.

«З липня 2019 року у нас діє новий ринок електричної енергії з моделлю, подібною до ринків провідних країн Європи, де ціна формується на ринкових засадах. Ми наразі вдосконалюємо ринок, проте є ще багато моментів, над якими треба працювати. В цілому там спостерігаються нормальні тенденції та індикатори. Коливання ціни електроенергії відбуваються у відповідності до загальноєвропейських тенденцій. Регулятор на постійній основі слідкує за ситуацією: ми одночасно лібералізуємо ринок, й намагаємось не допустити виникнення шокових ситуацій, щоб не скомпрометувати запровадження ринку електричної енергії загалом», - зауважив В.Тарасюк.

Разом з тим, Тарасюк припустив, що у майбутньому в Україні може бути запроваджена диференційована ціна на електроенергію.

"Може бути диференціація в майбутньому, що чим більше споживаєш, тим менша буде ціна, адже купуєте наче оптом", - сказав Тарасюк.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України на засіданні 28 грудня 2020 року скасував пільговий тариф на електроенергію, встановлений на рівні 90 копійок за кВт/год для населення на перші 100 кВт/год, та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт. год.