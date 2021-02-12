Європарламент закликав Україну завершити реформу нового ринку електроенергії

Ринок електроенергії, який запрацював в Україні у липні 2019 року, досі не є конкурентоспроможним за європейськими стандартами.

Про це йдеться у резолюції Європейського парламенту від 11 лютого 2021 року про імплементацію Угоди про асоціацію ЄС з Україною, передає Укрінформ.

"Новий оптовий ринок електроенергії, який запрацював в Україні у липні 2019 року, досі не є конкурентоспроможним за стандартами ЄС. Тому закликаємо Україну завершити свою реформу та покращити рівень відповідності законодавству ЄС, насамперед шляхом посилення незалежності "Укренерго" та уникнення перехресного субсидування. Закликає Україну модернізувати наявні електростанції, щоб відповідати суворим європейським стандартам екології та безпеки", - йдеться у документі.

У ЄС висловлюють занепокоєння з приводу того, що в секторі виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії Україна ще не виконує своїх зобов'язань перед інвесторами і що затримки у виплатах виробникам електроенергії з відновлюваних джерел енергії загрожують розвитку чистих джерел енергії в Україні.

Крім того, ЄС закликає українську владу "терміново завершити модернізацію атомних електростанцій та провести розслідування щодо затримки цих процесів, зокрема модернізації Запорізької АЕС".

"Наголошуємо на важливості посилення інфраструктурної співпраці в регіоні, подальшої диверсифікації енергопостачання України, енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та енергетичного сектору України одночасно із забезпеченням екологічної стійкості", - йдеться в резолюції.

Як повідомлялося, з 1 липня 2019 року відбувся перехід на нову модель ринку електричної енергії. Новий ринок "на добу наперед" та "внутрішньодобовий ринок" функціонально є біржею, на якій визначається єдина ціна на електроенергію за принципом маржинального ціноутворення на основі балансу сукупного попиту та сукупної пропозиції.