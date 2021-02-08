«Гарантованому Покупцю» пропонують виділити кошти для розрахунків за «зелену» електрику

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону № 5041 щодо фінансової підтримки державного підприємства "Гарантований покупець" для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє Укрінформ.

Наразі текст законопроекту відсутній на офіційному сайті парламенту, але, як випливає з його назви, фінансову підтримку підприємству планується надати за рахунок коштів державного бюджету. Зокрема, для цього планується внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Авторами законодавчої ініціативи є депутати фракцій "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Голос", одна депутатка від провладної фракції "Слуги народу" та один позафракційний депутат.

Як повідомлялось, НЕК "Укренерго" має перерахувати ГарПоку загалом 10,25 млрд грн, отриманих як кредити держбанків для погашення частини заборгованості перед підприємством.

Минулого тижня ДП "Гарантований покупець" розпочало процес погашення заборгованості перед виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом та перед "НАЕК "Енергоатом" - за придбану у нього електроенергію. Джерелом для виплат стали кошти, отримані від Укренерго.

На початок лютого борги ГарПоку перед "Енергоатомом" становили 7,4 млрд грн. Борги перед виробниками ВДЕ на 1 лютого сягнули 21,5 млрд грн.

Державне підприємство "Гарантований покупець" відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та постанов Кабінету Міністрів (№641 від 26 квітня 2019 року та №483 від 5 червня 2019 року) виконує покладені на нього спеціальні обов’язки. До них, зокрема, належать надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів (ПСО для населення) та купівля електричної енергії за «зеленим» тарифом.