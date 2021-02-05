«Гарантований покупець» почав виплачувати борги

Державне підприємство "Гарантований покупець" розпочало процес погашення боргів перед виробниками електроенергії, використовуючи кошти, отримані від ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті держпідприємства.

"4 лютого 2021 року виробникам електроенергії перерахували кошти за товарну продукцію 2020 року. Джерелом для виплат стали кошти, отримані від ПрАТ "НЕК "Укренерго" в погашення заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, та розподілені відповідно до частки відповідних спеціальних обов'язків у вартості цієї послуги", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що близько 0,9 млрд грн. "Гарантований покупець" сплатив за "зеленим" тарифом. Ще 0,9 млрд грн сплачено ДП "НАЕК "Енергоатом" за електричну енергію, придбану у нього для забезпечення потреб побутових споживачів.

Як повідомлялося, НЕК "Укренерго" має перерахувати "Гарантованому Покупцю" 10,25 млрд грн, отриманих у рамках кредитів держбанків для погашення частини її заборгованості перед ДП.

На початок лютого борги "ГарПоку" перед "Енергоатомом" становили 7,4 млрд грн. Борги перед виробниками ВДЕ станом на 1 лютого становили 21,5 млрд грн.

Державне підприємство «Гарантований покупець» відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та постанов Кабінету Міністрів України (№641 від 26 квітня 2019 року та №483 від 5 червня 2019 року) виконує покладені на нього спеціальні обов’язки. До таких спеціальних обов’язків належать, зокрема: надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів; купівля електричної енергії за «зеленим» тарифом.