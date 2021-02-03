Шмигаль обговорить розподіл 10,25 мільярда між виробниками ВДЕ та Енергоатомом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проведе зустріч з керівником державного підприємства "Гарантований покупець", щоб домовитися в питанні розподілу кредитних коштів.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це прем'єр заявив на засідання Кабміну 3 лютого.

"Попрошу підключитися до цього питання Міненерго. Сьогодні проведемо зустріч з директором "ГарПока". Це питання потрібно вирішувати", - зазначив він.

Водночас, наголосив глава уряду, це питання "ГарПок" може вирішити самостійно, з урахуванням настанови Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП 16 січня повідомила про свою настанову для ДП "Гарантований покупець", відповідно до якої підприємство має віддавати Енергоатому щонайменше половину кредиту, отриманого від "Укренерго".

Ці кошти Укренерго залучило для "ГарПока" з метою погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ.

Як повідомлялось, станом на 21 грудня 2020 року заборгованість ПрАТ "НЕК "Укренерго" перед ДП "Гарантований покупець" становила 25,3 млрд грн (без податку на додану вартість).

У липні 2020 року уряд підписав Меморандум з виробниками "зеленої" електроенергії, який передбачав добровільну реструктуризацію виробниками "зелених" тарифів у бік їх зменшення. Зі свого боку, українська влада взяла зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.

Українські підприємства, що працюють у галузі виробництва обладнання, виготовлення комплектуючих і створення систем управління для вітчизняних атомних електростанцій, у січні звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка з листами, в яких просять сприяти терміновому погашенню заборгованості перед НАЕК “Енергоатом” за електроенергію. Йдеться про суму не менше 5,1 млрд грн (із загального боргу 24 млрд грн), завдяки чому Енергоатом зможе частково розрахуватися за продукцію та послуги для функціонування атомної генерації.