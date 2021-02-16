Будівництво аеродрому в Дніпрі: Криклій повідомив про укладення договору з генпідрядником

Міністерство інфраструктури уклало договір з генеральним підрядником на будівництво нового аеродрому у Дніпрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Договір у майже 3500 сторінок із генеральним підрядником на будівництво нового аеродрому “Дніпропетровськ” укладено, роботи можуть починатися. В аукціоні взяли участь сім компаній, зокрема дві іноземні. За результатами відкритої процедури сума контракту склала 3,95 млрд грн. Це на 30% менше очікуваної вартості у 5,7 млрд грн" - поінформував Криклій.

За словами міністра, в держбюджеті на цей рік передбачені 1,4 млрд грн, які необхідні для будівельних робіт. Усього будівництво триватиме близько трьох років.

Планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням, яка дозволить приймати у тому числі Boeing-777. До завершення будівництва нового комплексу аеродрому буде безперебійно працювати нинішній аеропорт.

Будівельні роботи термінального комплексу, які здійснює "НС-Дніпро" (представник групи DCH) вже розпочалися, зауважив Криклій.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 січня на платформі ProZorro відбувся відкритий аукціон на вибір генерального підрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ". Компанія-переможець запропонувала найвигіднішу пропозицію – виконати роботи за 3,95 млрд грн при очікуваній вартості у 5,7 млрд грн. Всього участь у відкритому тендері взяли 7 компаній, 2 з яких – іноземні.

У 2021 році на розвиток регіональних аеропортів з держбюджету підуть 2,4 млрд грн. З них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.