Визначили генпідрядника будівництва нового аеродрому у Дніпрі

На платформі ProZorro відбувся відкритий аукціон на вибір генерального підрядника будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту «Дніпропетровськ».

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Міністерства інфраструктури, договір з переможцем буде укладено протягом 10 днів, як це передбачено законодавством.

«Ще один крок до будівництва нового аеродрому в Дніпрі зроблено! Сьогодні був обраний переможець відкритого аукціону на вибір генерального підрядника будівництва. Він запропонував найбільш вигідну пропозицію. Всього участь у відкритому тендері взяли 7 компаній, 2 з яких – іноземні», - сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, на будівництво нового аеродрому у держбюджеті на цей рік передбачено 1,4 млрд грн. На об’єкті планується побудувати злітно-посадкову смугу завдовжки 3,2 км, оснащену сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Всього будівництво триватиме близько 3 років.

«Ще у вересні минулого року ми розпочали підготовчі роботи, щоб забезпечити безперервне функціонування летовища на час будівництва. Тоді ж приватний інвестор «НС Дніпро» розпочав будувати новий пасажирський та VIP-термінали. Сучасний аеропорт у Дніпрі, який би відповідав всім міжнародним стандартам, планувався попередніми владами ще з 2013-го. А ми це зробимо», - запевнив урядовець.

Як повідомлялося, 2,4 млрд грн з держбюджету підуть на розвиток регіональних аеропортів у 2021 році. З них 1,4 млрд грн буде спрямовано на будівництво нового аеродрому в Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проєктування нового летовища на Закарпатті.