Кабмін виділив на реконструкцію аеродрому в Одесі 703 мільйони - ОДА

Кабінет Міністрів асигнував 702,9 млн грн на реконструкцію аеродромного комплексу міжнародного аеропорту "Одеса", в тому числі завершення будівництва 2-ої черги та початок будівництва 3-ї черги комплексу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Управління транспортно-комунікаційної інфраструктурної Одеської облдержадміністрації на своїй сторінці у Фейсбуці.

"У 2021 році, відповідно до внесених змін до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року... буде продовжено реалізацію проєкту з реконструкції аеродромного комплексу в Міжнародному аеропорту «Одеса» за рахунок коштів, залучених під державні гарантії в рамках підготовки до Євро-2012, на що передбачено 702,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за ці кошти буде завершено будівництво 2-ої черги (зокрема, встановлення метеорологічного обладнання) та розпочато спорудження 3-ї черги, в рамках якої передбачено "будівництво магістральної рульової доріжки, встановлення додаткового світлосигнального обладнання, прокладання мереж та кабелів".

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року ДАБІ сертифікувала нову злітно-посадкову смугу аеропорту "Одеса", на якій можуть приземлятися літаки кодових літер A, B, C, D.

За словами голови "Укрінфрапроєкту" Кирила Хом'якова, планується завершити роботи по 2-й черзі в першій половині 2021 року.

Довжина нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту "Одеса" складає 2800 метрів, а ширина - 45 метрів. ЗПС має товщину 105 см, в тому числі 40 см - "важкий бетон". Несуча спроможність нової ЗПС дозволить аеропорту приймати майже вдвічі більше літаків, що здійснюють міжнародні рейси.