ДАБІ сертифікувала нову злітно-посадкову смугу аеропорту «Одеса»

Будівництво 1-ї черги та 1-го пускового комплексу 2-ї черги нової злітно-посадкової смуги аеропорту "Одеса" довжиною 2800 метрів завершено.

Як передає кореспондент Укрінформу, про отримання сертифікату будівельної готовності повідомив голова "Укрінфрапрєкту" Кирило Хом'яков .

"Щойно отримали довгоочікуваний сертифікат будівельної готовності по аеропорту “Одеса”. Це маленька перемога. Що це значить? Будівництво 1-ї черги та 1-го пускового комплексу 2-ї черги завершено", - зазначив Хом'яков.

За його словами, далі буде процедура сертифікації в Державній авіаційній службі України для можливості здійснення польотів. Незабаром літаки зможуть користуватися новою злітно-посадковою смугою.

Голова держпідприємства "Фінансування інфраструктурних проектів" уточнив, що тривають роботи на об'єктах 2-ї черги будівництва ЗПС аеродрому. Фахівці встановлюють відповідне обладнання, в тому числі метеорологічне.

"Завершити роботи по 2-й черзі плануємо в першій половині 2021 року. Введення в експлуатацію цих двох черг дозволить забезпечувати польоти літаків кодових літер A, B, C, D з належним забезпеченням безпеки польотів, акцентував голова "Укрінфрапрєкту".

На 2021 рік подано на розгляд уряду драфт Державної програми діяльності, запланована 3-я черга будівництва. Це магістральна рульова доріжка, встановлення додаткового світлосигнального обладнання.

Міжнародний аеропорт «Одеса» є одним з найбільших аеропортів України, пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, Східної Європи, а також країнами Західної Європи, Азії і Африки.

Читайте також: Одеський аеропорт відновлює роботу в штатному режимі

Довжина нової злітно-посадкової смуги складає 2800 метрів, а ширина - 45 метрів. ЗПС має товщину 105 см, в тому числі 40 см - "важкий бетон". Несуча спроможність нової ЗПС дозволить аеропорту приймати майже вдвічі більше літаків, що здійснюють міжнародні рейси.