Одеський аеропорт відновлює роботу в штатному режимі

Міжнародний аеропорт "Одеса" відновлює роботу в звичайному режимі після інциденту, який стався учора з літаком, що прилетів зі Стамбула.

Про це Міжнародний аеропорт "Одеса" повідомляє у Facebook.

"Після денної перерви аеропорт "Одеса" відновить виконання рейсів з 22:00. У складі робочої групи з Туреччини прибули спеціалісти з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після додаткової перевірки злітно-посадкової смуги було підтверджено її відповідність усім нормам та не виявлено додаткових пошкоджень. У зв'язку з цим прийнято рішення про відновлення рейсів.

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Як повідомлялося, 21 листопада рейс TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, під час посадки підломив передню стійку шасі.

136 пасажирів, які перебували на борту, було евакуйовано. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фото: facebook.com/odessa.aero