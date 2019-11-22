Аеропорт Одеси закрили до вечора через аварію літака Turkish Airlines

Через інцидент з літаком рейсу TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines, у якого після прибуття зі Стамбула підломилась передня стійку шасі, Міжнародний аеропорт "Одеса" призупинив повітряний рух до 18.00.

Про це повідомляє аеропорт на своїй сторінці у Facebook.

"Про рейс TK 467, що прямував за маршрутом Стамбул-Одеса. За попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с). Після торкання з смугою літак виїхав за її межі, що призвело до підлому передньої стійки шасі. На даний момент служби аеропорту проводять необхідні заходи з евакуації пошкодженого літака зі смуги ", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: В аеропорту Одеси літак зі Стамбула підломив шасі при заході на посадку

Як наголошується, в Одесу прямують інженери авіакомпанії зі спеціальним обладнанням для транспортування повітряного судна.

"Комісія продовжує розслідувати причини інциденту. В зв'язку з цим, аеропорт "Одеса" призупинив повітряний рух до 18:00", - повідомили в аеропорту.

Як повідомлялося раніше, 21 листопада, рейс TK 467 авіакомпанії Turkish Airlines, що прямував зі Стамбула до Одеси, під час посадки підломив передню стійку шасі. В результаті інциденту ніхто не постраждав.