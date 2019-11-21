В аеропорту Одеси літак зі Стамбула підломив шасі при заході на посадку
Укрінформ
У літака, який прибув до Одеси зі Стамбула, під час приземлення підломилася передня стійка шасі. Пасажирів евакуювали.
Про це інформує Міжнародний аеропорт «Одеса».
«Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всіх 136 пасажирів евакуйовано. Зараз вони перебувають у залі терміналу.
У зв'язку з цим аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00.
За цим фактом проводиться розслідування.
Фото: facebook.com/odessa.aero