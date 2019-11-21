В аеропорту Одеси літак зі Стамбула підломив шасі при заході на посадку

У літака, який прибув до Одеси зі Стамбула, під час приземлення підломилася передня стійка шасі. Пасажирів евакуювали.

Про це інформує Міжнародний аеропорт «Одеса».

«Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всіх 136 пасажирів евакуйовано. Зараз вони перебувають у залі терміналу.

У зв'язку з цим аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00.

За цим фактом проводиться розслідування.

Фото: facebook.com/odessa.aero