На Дніпропетровщині стартувало будівництво аеропорту

На Дніпропетровщині розпочали будівництво аеропорту: одночасно стартували роботи з будівництва злітно-посадкової смуги та зведення нового терміналу, який будує компанія "НС Дніпро", що входить в групу DCH приватного інвестора Олександра Ярославського.

Про це повідомляє сайт Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Збудувати на Дніпропетровщині новий аеропорт – таке завдання поставив Президент України. Цей проєкт став пріоритетним для облдержадміністрації і для мене особисто. Адже сучасне летовище – мрія для мешканців області. Водночас – першочергова необхідність для регіону, який прагне до стрімкого розвитку, – зазначив Олександр Бондаренко. – Нині в регіоні сталася дійсно історична подія. Будівництво аеропорту стартувало. Він буде сучасним, безпечним та технологічним. Зможе приймати найбільші в світі літаки навіть під час ускладнених погодних умов".

На будівельному майданчику працюють близько десяти одиниць техніки. Виконують підготовчі роботи.

Новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі зводить інвестор – українська промислово-фінансова група DCH. Вони матимуть 6 виходів на посадку. Поряд буде офісна будівля для працівників летовища, парковка на 1,2 тис. місць.

"Наш проєкт складається з кількох етапів. Перший – будівництво об’єктів інфраструктури. Другий – розвиток самого аеропорту, авіаційного перевезення, географії маршрутів. Це тривала робота, яка починається паралельно з будівництвом терміналу", – зазначив керівник проєктної групи DCH з будівництва Міжнародного аеропорту Дніпропетровщини Володимир Васильченко.

Він запевнив, що протягом 2-3 років ми побачимо новий об’єкт, який буде одним з кращих в Україні – за логістикою, компановкою, якістю смуги.

В середньому на рік аеропорт прийматиме 1,6 млн пасажирів з можливістю збільшення цієї цифри майже вдвічі.

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Як повідомив голова держпідприємства "Фінінпро" Олег Тарасюк, будівництво проходитиме без зупинки діючого аеродрому, аби мешканці Дніпропетровської області могли почуватися комфортно. "Перший етап – перенесення метеорологічного обладнання, трансформаторних підстанцій, 15-ти кілометрів мереж зв’язку, енергоживлення. Ці роботи дозволять після завершення тендеру з вибору генпідрядника без затримки приступити до виконання основних будівельних робіт", – повідомив він.

Злітно-посадкову смугу аеропорту зводить держава – коштами розпоряджається держпідприємство "Фінінпро". Вона буде довжиною 3200 м, з сучасною навігаційною та світлосигнальною системами.

Як розповів голова Державного агентства інфраструктурних проєктів України Кирило Хом’яков, нині летовище Дніпропетровщини не відповідає сучасним вимогам авіації – воно було побудоване в середині минулого сторіччя. Застаріло і морально, і фізично.

"Це вже третя спроба побудувати новий аеропорт. Раніше проєкт розробляли, коли Дніпропетровськ претендував на Євро-2012 та Євробаскет-2015. І тільки зараз вперше бачимо реальні справи", - наголосив він.

На Дніпропетровщині розпочали будівництво аеропорту / Фото: Микола Мякшиков, Укрінформ

Як повідомлялося, Міжнародний аеропорт на Дніпропетровщині збудують на умовах державно-приватного партнерства. Злітно-посадкову смугу довжиною 3200 м, з сучасною навігаційною та світлосигнальною системами, зведуть коштом держави. За новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі відповідає інвестор – українська промислово-фінансова група DCH.

15 вересня 2020 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про укладання договору на виконання підготовчих робіт для реалізації проєкту з будівництва нового аеродромного комплексу в міжнародному аеропорту "Дніпро" вартістю близько 12 млрд грн.