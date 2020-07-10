Дніпропетровська ОДА передала в оренду компанії “НС-Дніпро” землю під будівництво терміналу нового аеропорту. Це 6 ділянок площею 7,6 га.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує пресслужба ОДА.

“НС-Дніпро” передали землю у довгострокову оренду на 49 років. Для цього очільник області підписав розпорядження, Дніпровська РДА та компанія-підрядник – договір. Це головний документ, який регулює відносини між державою та інвестором”. - сказав Бондаренко.

Він пояснив, що в оренду компанії “НС-Дніпро” передали землю, якою раніше розпоряджалося “Дніпроавіа”.

“Це підрядник інвестора. Він зводитиме термінал та супутню інфраструктуру. Підписаний договір, ще й інвестиційне зобов’язання компанії DCH працевлаштувати певну кількість людей та сплачувати податки саме в місцеву громаду, Новоалександрівську ОТГ», – повідомив Бондаренко.

У Дніпрі передали інвестору землю під будівництво нового терміналу аеропорту

Головна умова оренди для “НС-Дніпро” – не змінювати цільове призначення землі. Це територія, яка може бути використана тільки для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів транспортної інфраструктури.

Як зазначив гендиректор харківського летовища, керівник проєктної групи будівництва Міжнародного аеропорту “Дніпро” Володимир Васильченко, в будівництві використають сучасні технології. Термінал буде “легким”, з великою кількістю скла, “м’якого дизайну”.

Будівельні роботи планують розпочати вже восени цього року.

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Злітно-посадкову смугу Міжнародного аеропорту на Дніпропетровщині зведуть коштом держави. Вона буде довжиною 3200 м, з сучасною навігаційною та світлосигнальною системами. За новий міжнародний термінал та VIP-термінал у єдиному комплексі відповідає інвестор – українська промислово-фінансова група DCH.