Ярославський просить не забирати бюджетне фінансування реконструкції Дніпровського аеропорту

Власник і президент інвестиційної групи DCH Олександр Ярославський просить Президента та уряд зберегти заплановане на 2020 рік бюджетне фінансування реконструкції Дніпровського аеропорту.

Про це бізнесмен сказав в ефірі програми «Право на владу» на каналі 1+1, яка була присвячена коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я знаю, що прибрали рядок з бюджету про фінансування Дніпровського аеропорту. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися до Президента і Прем'єр-міністра та уряду. Ми довго билися за цей проєкт. Дніпровці чекають з нетерпінням вже котрий рік поспіль, що з'явиться аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цей рядок - мільярд двісті на цей рік - щоб ми могли продовжити і побудувати дніпрянам прекрасний аеропорт», - сказав Ярославський.

Присутні у студії зазначили, що перелік скорочення витрат за певними статтями ще не затверджено.

Як повідомляв Укрінформ, виділення 1 млрд грн на реконструкцію аеропорту в Дніпрі передбачене в держбюджеті окремим рядком.

Проєкт має бути реалізований у форматі приватно-державного партнерства. Група DCH Олександра Ярославського готова інвестувати близько 70 млн дол. Планується, що DCH побудує сучасний термінал і VIP-термінал, а держава - злітну смугу, для будівництва якої потрібно півтора-два роки. Передбачалося, що держава вкладе загалом близько 3 млрд грн.

Наразі, як стало відомо 26 березня, Кабмін пропонує Верховній Раді суттєво скоротити витрати бюджету через коронавірус і створити стабілізаційний фонд. Очікується реєстрація відповідного законопроєкту, який стосуватиметься «підтримки найбільш незахищених категорій та економічних стимулів для бізнесу, для спрощення роботи», а також внесення законодавчих ініціатив уряду.

Кабінет міністрів 25 березня ввів режим надзвичайної ситуації на всій території України і продовжив до 24 квітня карантин з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 27 березня в Україні 218 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 4 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 62 нові випадки. У світі, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.