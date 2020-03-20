Ярославський перерахував $2 мільйони на цільову діяльність Харківського антикризового штабу

Відомий український бізнесмен, керівник Харківського антикризового штабу Олександр Ярославський сьогодні перерахував 2 млн доларів для фінансування закупівлі товарів, необхідних регіону для протидії епідемії коронавірусу.

Про зарахування внеску повідомляє офіційний сайт штабу.

Повідомляється, що коштом бізнесмена будуть придбані 450 тис. експрес-тестів на коронавірус. Тест-системи цього виду закуплять додатково до тестових ПЛР-систем, які днями прибудуть до України з Китаю згідно з домовленостями Ярославського і власника Alibaba Джека Ма.

Нагадаємо, що на зустрічі з представниками харківського бізнесу 10 березня Ярославський повідомив, що загальна сума його фінансової участі у протидії епідемії коронавірусу становитиме 13 млн дол. Він пообіцяв, що перший транш перерахує негайно.

Згідно з розміщеними на сайті штабу даними, загальна сума, яка необхідна на обладнання та матеріали для боротьби з епідемією, становить 2,384 млн доларів для Харкова та 2,347 млн доларів для області. Ці дані були озвучені вчора на зустрічі з лідерами харківського бізнесу.

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За інформацією Харківського антикризового штабу, бізнесмени активно підтримують ініціативу Ярославського і звертаються з пропозиціями профінансувати закупівлю тих чи інших матеріальних ресурсів. 23 березня планується оприлюднити зведену інформацію за підсумками перших днів збору коштів.

Нагадаємо, що штаб був створений за підсумками зустрічі в Офісі Президента представників влади та великого бізнесу. 17 березня відбулося його перше засідання, а 19 березня відбулася зустріч з лідерами регіональної бізнес-спільноти.