Україна зменшила експорт зернових майже на 8 мільйонів тонн

Україна станом з 1 червня 2020 року (початок 2020/2021 маркетингового року; МГ) по 12 лютого 2021 року експортувала 30,12 млн тонн зернових та зернобобових культур, на 7,8 млн тонн менше, ніж було експортовано на цю дату у 2019/2020 МР.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал АПК. Зокрема, було експортовано 13,194 млн тонн пшениці (на 2,885 млн тонн менше, ніж на 12 лютого 2020 року); 12,459 млн тонн кукурудзи (на понад 5 млн тонн менше); 3,955 млн тонн ячменю (на 48 тис. тонн быльше); 1,7 тис. тонн жита (на 3,3 тис.тонн менше). Читайте також: Україна може отримати рекордну виручку від експорту зерна при менших поставках - експерт Також за вказаний період відправлено на експорт 88,7 тис. тонн пшеничного борошна (на 146,3 менше).