Україна може отримати рекордну виручку від експорту зерна при менших поставках - експерт

Українська зернова асоціація (УЗА) знизила прогноз експорту зернових і олійних культур на 7,2%, або на 3,9 млн тонн, до близько 50 млн тонн в 2020/2021 маркетинговому році (липень 2020 – червень 2021) у порівнянні з жовтневим прогнозом.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба УЗА.

В цілому, УЗА очікує, що експорт зернових і олійних в цьому сезоні складе приблизно 50 млн тонн. Таким чином, експорт знизиться на 19,4% у порівнянні з попереднім маркетинговим роком.

У профільній асоціації зазначили, що у поточному сезоні експорт зерна має більш низькі темпи, ніж торік, що пов’язано з меншим урожаєм 2020 року.

Станом на 5 лютого Україна експортувала 29,4 млн тонн зерна, що приблизно на 7,5 млн тонн менше, ніж на аналогічну дату минулого року, хоча аграрії в 2020 році зібрали один з найкращих урожаїв за усі роки – близько 25 млн тонн пшениці , більш як 30 млн тонн кукурудзи.

Рекордним був 2019/2020 м.р., коли Україна зібрала 28,2 млн тонн пшениці і більш як 35 млн тонн кукурудзи.

Президент УЗА Микола Горбачьов вважає, що через значно вищі ціни на світовому ринку, Україна зможе в поточному маркетинговому році отримати рекордну валютну виручку від експорту зерна навіть при менших фізичних обсягах таких поставок.

У той же час, на його думку, в поточному і наступному сезоні ціни на зернові не повернуться до торішніх показників, хоча можливі певні сезонні коливання.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік українські сільгоспвиробники зібрали 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур з площі 24,1 млн га.