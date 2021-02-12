Коронакриза у Британії — економіка впала найбільше за 300 років
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
За даними Офісу національної статистики, рекордне щорічне падіння ВВП викликано безпрецедентними локдаунами та іншими обмеженнями, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу (COVID-19) в країні.
Зазначається, що за підсумками другого кварталу минулого року британський ВВП впав на рекордні 20% після першого локдауну. Проте потім після скасування локдауну та збільшення тестування ситуація покращилася.
«Послаблення обмежень у багатьох частинах Великої Британії призвело до того, що елементи економіки у грудні відновили деякі втрачені позиції», - заявив представник Офісу Джонатан Атоу.
Він додав, що економіка країни минулого року побила попередній рекорд із падіння щорічного ВВП, яке було майже удвічі меншим.
Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 лютого зафіксували близько 108,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 80,3 мільйона осіб.
Фото: EPA/UPG