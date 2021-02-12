Коронакриза у Британії — економіка впала найбільше за 300 років

За підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт Великої Британії знизився на 9,9%, що є найбільшим падінням з 1709 року в часи надзвичайно холодної зими в Європі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За даними Офісу національної статистики, рекордне щорічне падіння ВВП викликано безпрецедентними локдаунами та іншими обмеженнями, які були введені для боротьби з поширенням коронавірусу (COVID-19) в країні.

Зазначається, що за підсумками другого кварталу минулого року британський ВВП впав на рекордні 20% після першого локдауну. Проте потім після скасування локдауну та збільшення тестування ситуація покращилася.

«Послаблення обмежень у багатьох частинах Великої Британії призвело до того, що елементи економіки у грудні відновили деякі втрачені позиції», - заявив представник Офісу Джонатан Атоу.

Він додав, що економіка країни минулого року побила попередній рекорд із падіння щорічного ВВП, яке було майже удвічі меншим.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 лютого зафіксували близько 108,3 мільйона випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 80,3 мільйона осіб.

Фото: EPA/UPG