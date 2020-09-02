Пандемія COVID-19 спричинила рекордне падіння світової економіки – ЗМІ

Через пандемію COVID-19 найбільші економіки світу увійшли в зону рекордного падіння.

Як передає Укрінформ, про це пише впливове французьке видання Le Monde

Найбільші економіки світу у другому кварталі через наслідки, спричинені пандемією коронавірусу, пережили найбільші та рекордні показники падіння ВВП. Зокрема, Австралія вперше з 1991 року вступила в рецесію після того, як її ВВП скоротився на 7% у другому кварталі. Це означає найвище щоквартальне скорочення економіки Австралії, надзвичайне зростання якої не було перервано світовою фінансовою кризою 2008 року.

Найбільша економіка Латинської Америки – Бразилія у вівторок зафіксувала рекордний обвал ВВП у розмірі 9,7% між квітнем і червнем. Вона стала другою країною, яка найбільше постраждала від пандемії. За даними Бразильського інституту географії та статистики (IBGE), показник ВВП опустився до рівня кризового зразка 2009 року. Індія, яка платить високу ціну за COVID-19 (понад 65 тис загиблих), оголосила в понеділок безпрецедентне падіння на 23,9% ВВП у порівнянні з минулим роком. Однак рецесія відсутня, оскільки Нью-Делі зафіксував зростання на 3,1% у період з січня по березень.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), найбільша у світі економіка – США впала на 9,5% у другому кварталі після спаду на 1,3% у першому кварталі ц.р. Статистичні дані уряду США демонструють - 32,9% ВВП у другому кварталі. Уряд Канади на минулому тижні скаржився на безпрецедентне падіння ВВП весною на 38,7%.

Друга за величиною економічна держава у світі – Китай уникнула падіння економіки, стримуючи епідемію. Її ВВП у другому кварталі відскочив на 11,5%, після того як у першому впав на 10%. Річне падіння становило 6,8% у першому кварталі та відскок на 3,2% у другому. При цьому рівень зростання залишається набагато нижчим, ніж той, який зафіксовано урядом Китаю упродовж останніх десятиліть. У сусідньої Японії найважчими виявилися три місяці: у другому кварталі її ВВП з січня по березень впав на 7,8%. Це було найбільше падіння ВВП з 1980 року.

Зі свого боку, країни єврозони в цілому зафіксували скорочення ВВП навесні на рівні 12,1%, після падіння на 3,6% у попередньому кварталі. За даними Євростату, «безперечно найзначніше зниження з 1995 року».

Найбільша економіка Європи – Німеччина зафіксувала спад ВВП на рівні 9,7% у другому кварталі після падіння на 2% у першому. Вплив пандемії на німецьку економіку, як очікується, буде менш серйозним, ніж прогнозували економісти. Зараз уряд прогнозує падіння на рівні 5,8% ВВП проти - 6,3% у попередньому прогнозі.

Італія, яка пережила слабке зростання до коронавірусної кризи, а її найбагатший регіон Ломбардія, стала європейським епіцентром пандемії, вступила у рецесію із падінням ВВП на 5,4% у першому кварталі та на 12,8% у другому.

ВВП Франції після більш жорсткого і тривалого стримування, ніж її сусід Німеччина, навесні впав на 13,8%, після скорочення цього показника на 5,9% між січнем і березнем. За оцінкою Національного інституту статистики та економічних досліджень (INSEE), це бу найгірший квартал, коли-небудь зафіксований з повоєнного періоду в історії Франції.

У другому кварталі економіка Іспанії скоротилася на 18,5%, а в першому - на 5,2%, у т.ч. навесні на 60% зменшилися доходи від туризму та більше третини - експорту.

Велика Британія серед європейських країн найбільше страждає від пандемії, Зараз вона переживає найгіршу рецесію на континенті, оскільки до кінця року її економіка все ще залишається прив'язаною до економіки Євросоюзу. ВВП впав на 20,4% у другому кварталі, після того як у першому зменшився на 2,2%.

Російська економіка, за даними Росстату, скоротилася на 8,5% у другому кварталі. Окрім наслідків пандемії, РФ також страждає від нафтової кризи.