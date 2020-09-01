У світі зареєстрували понад 25,6 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 1 вересня у світі зафіксовано понад 25,6 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 25 637 329 випадків COVID-19 854 763 - летальні, 17 941 681 особа одужала. 1% або 61 160 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Протягом минулої доби у світі від COVID-19 померла 4 221 людина.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (6 211 796), Бразилія (3 910 901), Індія (3 691 166) та Росія (995 319).

За ніч було зареєстровано 9 139 нових випадків, з них понад 3 тисячі хворих у Мексиці та Індії. Також з початку нової доби у світі внаслідок пандемії коронавірусу померло 339 осіб, найбільша кількість смертей припадає на Мексику — 256.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за останню добу зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загальна їх кількість сягнула 121 215.